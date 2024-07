DFB-Team spielt im EM-Viertelfinale gegen Spanien

Zum Sport: Im Viertelfinale der Fußball-Heim-EM spielt die deutsche Nationalmannschaft am Abend gegen Spanien. Anpfiff der Partie in Stuttgart ist um 18 Uhr. Drei Stunden später trifft Portugal in der Runde der letzten Acht auf Frankreich. Die jeweiligen Sieger treffen am Dienstag in München im Halbfinale aufeinander. Und zum Tennis: Alexander Zverev hat die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Der Hamburger setzte sich am Abend in drei Sätzen gegen Marcos Giron aus den USA durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 06:00 Uhr