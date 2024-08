DFB-Pokal: FC Bayern besiegt SSV Ulm 4:0

Zum Fußball: In der ersten Runde des DFB-Pokals hat Bayern München den Zweitligist Ulm besiegt. Das Team von Trainer Vincent Kompany entschied das Spiel in Ulm mit 4:0 für sich. Damit haben die Bayern auch ihr erstes Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer gewonnen. Zuvor musste sich Regionalligist Würzburg im Elfmeterschießen mit 3:5 Bundesligist Hoffenheim geschlagen geben. Auch Bundesligist Mainz musste gegen Drittligist Wehen Wiesbaden in die Verlängerung, gewann dann aber 3:1. Und Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli konnte sich mit 3:2 nach Verlängerung gegen Regionalligist Halle durchsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 06:00 Uhr