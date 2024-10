DFB-Pokal: Bremen, Frankfurt, Freiburg und Herta sind weiter

Zum Sport: In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat sich Frankfurt in Unterzahl gegen Mönchengladbach mit 2:1 durchgesetzt. Bremen machte in Paderborn mit 1:0 das Achtelfinale klar. Freiburg setzte sich gegen den Hamburger SV mit 2:1 durch. Und auch Hertha BSC darf weiter vom Finale träumen nach dem 2:1 gegen Heidenheim. In rund einer halben Stunde spielen dann die Bayern in Mainz und Nürnberg bei Hoffenheim.

