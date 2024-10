DFB-Elf gewinnt in Nations League gegen Bosnien-Herzegowina

Zenica: Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bosnien-Herzegowina am Abend in Zenica mit 2:1 besiegt. Gegen die Niederlande am Montag in München kann die DFB-Elf den Sprung in die K.-o.-Runde perfekt machen. Allerdings muss sie dabei auf den Stuttgarter Chris Führich verzichten. Er hat sich offenbar einen Muskelfaserriss zugezogen.

