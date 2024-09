DFB-Elf besiegt Ungarn in der Nations League mit 5:0

Zum Sport: Die Deutsche Fußball-Nationalelf hat das erste Spiel der Nations-League-Saison gewonnen. Das Team mit dem neuen Kapitän Joshua Kimmich spielte gegen Ungarn 5:0. Die Tore erzielten Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic - und in der 81. Minute traf dann noch Kai Havertz per Foulelfmeter. Bei den US-Open gewann Tennisstar Aryna Sabalenka aus Belarus das Finale gegen die Amerikanerin Jessica Pegula mit 7:5 und 7:5. Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verlor das Grand-Slam Finale gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson, dennoch war es der bisher größte Erfolg ihrer gemeinsamen Doppel-Karriere. Und die Paralympics in Paris gehen heute mit den letzten Wettkämpfen und einer großen Abschiedsfeier zu Ende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 08:00 Uhr