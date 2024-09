DFB-Elf besiegt Ungarn in der Nations League mit 5:0

Düsseldorf: Zum Auftakt der Nations-League-Saison hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Ungarn mit 5 zu 0 besiegt. Die Tore erzielten Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic - und in der 81. Minute traf dann noch Kai Havertz per Foulelfmeter. Es war der erste Auftritt der deutschen Elf nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM und dem Rückzug mehrerer Nationalspieler. Am Dienstag geht's für das Team von Trainer Nagelsmann im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande.

