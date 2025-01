DFB bedauert Polizeikosten-Urteil

Karlsruhe: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Polizeikosten bei Bundesliga-Spielen befürchtet der Deutsche Fußball-Bund einen Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Bei Hochrisikospielen, also wenn Fans gewaltsam aufeinandertreffen, muss die DFL künftig für die Polizeipräsenz mitbezahlen. Das Bundesland Bremen hat das schon vor 10 Jahren eingefordert, doch die DFL hatte geklagt. Die DFL argumentierte, die Allgemeinheit müsse die Polizeieinsätze über Steuern finanzieren. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Es gebe in der Verfassung keinen allgemeinen Grundsatz, wonach Polizeieinsätze nur durch Steuern finanziert werden müssten. Zudem profitiere die DFL von der erhöhten Polizeipräsenz, weil sie so die Fußballspiele mit einem deutlich verringerten Risiko durchführen könne. Einige andere Bundesländer haben bereits angekündigt, der DFL die Gebühren für Hochrisikospiele ebenfalls in Rechnung stellen zu wollen.

