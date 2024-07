Deutschlandweit nur 190 Dörfer komplett mit Glasfaser versorgt

Berlin: Der Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland geht weiter nur schleppend voran - vor allem im ländlichen Raum. Nach einer Marktanalyse des Vergleichsportals Verivox sind nur 190 Dörfer vollständig ans Glasfasernetz angeschlossen. Das sind lediglich drei Prozent aller Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern. Laut der Studie ist die Versorgung mit schnellem Internet auf dem Land in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bisher am weitesten vorangeschritten. In Bayern und sechs weiteren Flächenländern gebe es dagegen noch kein einziges Dorf, das vollständig mit Glasfaser ausgestattet sei. Die Europäische Kommission hatte bereits im vergangenen Jahr schwere Mängel beim Glasfaserausbau in Deutschland festgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 18:00 Uhr