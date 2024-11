Deutschlandweit erste Cannabis-Abgabe eines Anbauvereins startet

Hannover: Ein Cannabis-Anbauverein aus Niedersachsen wird am Nachmittag erstmals Portionen des Rauschmittels an Mitglieder ausgeben. Es handelt sich um einen sogenannten "Cannabis Social Club" im Landkreis Oldenburg, der als erster dieser Art in ganz Deutschland nach der behördlichen Genehmigung an den Start geht. Bis zu 100 Mitglieder, die vorab bezahlt haben, können nun jeweils bis zu 25 Gramm des Rauschmittels pro Tag abholen.

