Deutschlandtrend sieht Union weiter bei 30 Prozent

berliN: Nach dem neuen ARD-Deutschlandtrend von Infratest-Dimap steht eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hinter der Asylpolitik der Union - das heißt, Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, wenn sie bereits ein anderes EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Die gestrige Bundestags-Abstimmung der Union mit der AfD ist nicht mehr in das Ergebniseingeflossen. In der Sonntagsfrage gab es kaum Bewegung: CDU und CSU liegen bei 30 Prozent, dahinter die AfD mit 20 Prozent, Grüne und SPD kommen auf je 15 Prozent. BSW und FDP würden an der 5 Prozent-Hürde scheitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 18:00 Uhr