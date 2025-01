Deutschlandtrend: Bundesbürger unzufrieden mit Spitzenkandidaten

Berlin: Die Bundesbürger sind mit den Spitzenkandidaten der Parteien nach der aktuellen Umfrage überwiegend unzufrieden. Am besten wird noch Robert Habeck von den Grünen bewertet mit rund 28 Prozent Zustimmung, gefolgt von Unions-Kandidat Merz mit 25 Prozent. Mit der BSW-Politikerin Wagenknecht sind 21 Prozent zufrieden, dasselbe gilt für Christian Lindner von der FDP. Kanzler Scholz von der SPD kommt auf 20 Prozent und liegt damit gleichauf mit Alice Weidel von der AfD. Wenn am Sonntag schon die Bundestagswahl anstehen würde, könnte sich die Union nach wie vor gute Siegchancen ausrechnen. In der aktuellen ARD-Umfrage kommt sie auf 31 Prozent der Wählerstimmen, gefolgt von der AfD mit 20 Prozent. Die SPD käme dabei auf 15 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent. Und während das Bündnis Sarah Wagenknecht es demnach gerade so in den Bundestag schaffen würden, scheitern FDP und Linke, der Umfrage zufolge, an der 5-Prozent-Hürde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 18:30 Uhr