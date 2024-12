Deutschlandticket ist für 2025 gesichert

Berlin: Das Deutschlandticket ist für das kommende Jahr gesichert. SPD, Grüne und Union haben sich am Abend auf die Finanzierung geeinigt. Konkret ging es dabei um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Eine ursprünglich von der Ampel-Koalition geplante Verschiebung von Mitteln von 2025 auf 2026 werde es nicht geben, hieß es. Damit hätten die Länder die Gelder in voller Höhe zur Verfügung. Die Gesetzesänderungen sollen noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. Am Freitag soll dann auch der Bundesrat zustimmen. Zur Zeit kostet das Deutschlandticket 49 Euro im Monat, ab dem neuen Jahr werden es nach einem Beschluss der Länder-Verkehrsminister 58 Euro sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 06:00 Uhr