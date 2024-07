Deutschland will sich für Olympische Spiele 2040 bewerben

Berlin: Die Bundesregierung unterstützt eine deutsche Olympia-Bewerbung für die Sommerspiele 2040. Nach längerem Zögern beschloss das Kabinett, eine entsprechende Erklärung gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zu unterzeichnen. Die Winterspiele 2030 finden in den französischen Alpen statt. Das hat das IOC entschieden - unter dem Vorbehalt, dass Regierung und Regionen in Frankreich finanzielle und organisatorische Garantien geben. Den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2034 erhielt Salt Lake City in den USA. Beide Bewerber hatten keine Gegenkandidaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 14:00 Uhr