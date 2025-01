Deutschland will sich an Ostseeschutz beteiligen

Helsinki: Die Nato reagiert auf die jüngsten Sabotagefälle an Datenkabeln und hat angekündigt, ihre Präsenz in der Ostsee zu verstärken. Bei einem Ostsee-Gipfel in Helsinki hat Bundeskanzler Scholz zugesagt, dass sich auch Deutschland an dem Einsatz beteiligt. In welchem Umfang das genau passieren soll, blieb offen. Hintergrund sind die mutmaßlichen Sabotageakte an Unterseekabeln in den vergangenen Monaten. Auch Schweden, Finnland und Litauen hatten schon angekündigt, ihre Marine verstärkt auf der Ostsee einzusetzen. Scholz mahnte an, dass die Ostseeländer enger zusammenarbeiten müssen. Er sprach von besserer Koordinierung und besseren Überwachungsstrukturen. Laut ihm ist das eine sehr ernste Angelegenheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 12:00 Uhr