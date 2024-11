Deutschland will Libanon bei Waffenruhe-Umsetzung helfen

Beirut: Die Bundesregierung will sich dafür einsetzen, dass die seit dem Morgen geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon eingehalten wird. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, werden die deutschen Soldaten der dortigen UN-Beobachtungsmission die Vorgänge entlang der Grenze genau im Blick behalten. Laut Verteidigungsministerium sind für die Unifil-Mission knapp 100 Soldaten vor Ort. US-Präsident Biden will sich derweil für einen Waffenstillstand auch im Gazastreifen einsetzen. Auf dem Portal "X" kündigte er an, dass man in den nächsten Tagen mit der Türkei, Ägypten und Katar über ein solches Abkommen sprechen werde. Die Hamas hat bereits ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert.

