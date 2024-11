Deutschland will Kiew offenbar Drohnen liefern

Berlin: Auch die Bundesregierung bereitet angeblich die Lieferung weiterer Waffensysteme an die Ukraine vor. Wie "Bild" berichtet, soll das Land ab Dezember Drohnen, erhalten, die ihre Ziele selbständig finden. Künstliche Intelligenz soll dafür sorgen, dass die Geschosse nicht von Signalen abhängig sind, die gestört werden können. In dem Bericht ist von 4.000 Drohnen die Rede. Verteidigungsminister Pistorius habe die Systeme gelobt, es bleibe aber beim Nein der Bundesregierung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Pistorius ist heute in Bayern - in Donauwörth übernimmt die Bundeswehr den ersten von 62 Hubschraubern vom Typ H145 - es ist die militärische Version eines Helikopters, der bisher vor allem zivil genutzt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 08:00 Uhr