Deutschland weist zu wenig Wildnisgebiete aus

Berlin: Deutschland hinkt bei seinen selbstgesteckten Zielen zur biologischen Vielfalt weiter hinterher. Das ist das Ergebnis einer Studie mehrerer Naturschutzorganisationen, die in Berlin vorgestellt wurde. Demnach sollten bis zum Jahr 2020 zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete ausgewiesen werden. Darauf hatte sich die Bundesregierung 2007 in einer Nationalen Strategie festgelegt. Aber nach der Bilanz der Naturschutzorganisationen sind es bislang nur gut 0,6 Prozent. Wildnisflächen seien wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, heißt es in der Untersuchung. Dadurch würden die Gebiete zum natürlichen Klimaschutz beitragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 13:15 Uhr