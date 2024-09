Deutschland verschwendet Arbeitskraft von fünf Millionen Menschen

München: In Deutschland wird die Arbeitskraft von fünf Millionen Menschen nicht genutzt. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität Tübingen, wie die Augsburger Allgemeine meldet. Die Wissenschaftler haben im Auftrag der Münchner "Stiftung Familienunternehmen" untersucht, welche ungenutzten Arbeitskraft-Reserven es gibt. Erhebliches Potenzial sehen sie vor allem bei Frauen ohne Kinder, Müttern in Teilzeit und Beschäftigten ohne Berufsabschluss. Aber auch Migranten und ältere Arbeitnehmer sollten häufiger in Arbeit kommen. Die Experten schlagen deshalb vor, Mini-Jobs einzuschränken und das steuerliche Ehegatten-Splitting abzuschaffen. Daneben brauche es bessere Kinderbetreuung - zum Beispiel durch betriebliche Kitas. Außerdem regen die Forscher an, dass mehr weibliche Migranten Deutsch lernen, damit sie leichter in Arbeit kommen.

