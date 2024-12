Deutschland unterstützt Syrien mit 60 Millionen Euro

Berlin: Deutschland beteiligt sich mit 60 Millionen Euro am Wiederaufbau in Syrien. Laut Entwicklungsministerin Schulze soll das Geld vor allem in die Bereiche Bildung und in die Stärkung der Zivilgesellschaft fließen. Kinder, die wegen des Bürgerkriegs keine Schule besuchen konnten, sollen schnell wieder unterrichtet werden. Die SPD-Politikerin betonte, die Möglichkeit für eine positive Entwicklung in Syrien müsse genutzt werden. Das Geld fließt demnach nicht an die neuen Machthaber von der HTS-Miliz, sondern an UN-Hilfswerke und andere Nichtregierungsorganisationen. Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Heusgen, sagte, Europa müsse jetzt schnell Präsenz in Syrien zeigen. Andernfalls könnten radikale Kräfte oder Russland die Oberhand gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 23:00 Uhr