Deutschland unterstützt Syrien mit 60 Millionen Euro

Berlin: Die Bundesregierung unterstützt den Neuanfang in Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad mit 60 Millionen Euro. Entwicklungsministerin Schulze hat gesagt, es gebe die Möglichkeit für eine positive Entwicklung, und die sollte man jetzt nach Kräften unterstützen - auch wenn noch nicht entschieden sei, wie es weitergeht. Finanziell gefördert würden ausschließlich Hilfsprojekte von UN- und Nichtregierungsorganisationen, so die SPD-Politikerin. Im laufenden Haushalt sind insgesamt 132 Millionen Euro für Projekte in Syrien eingeplant. Dort hat ein Bündnis verschiedener islamistischer Milizen die Macht übernommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 16:45 Uhr