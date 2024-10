Deutschland und Großbritannien unterzeichnen Verteidigungsabkommen

Berlin: Deutschland und Großbritannien wollen angesichts aktueller Bedrohungen in der Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten. Dazu haben die zuständigen Minister Pistorius und Healey in London eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Diese sieht unter anderem eine verbesserte Artillerie-Technik sowie eine stärkere Kooperation der Streitkräfte an der Nato-Ostflanke vor. Alle militärischen Gattungen bis hin zur Cyber-Abwehr sollen eingebunden werden, kündigte Pistorius an. Damit trügen beide Nationen dazu bei, den europäischen Pfeiler innerhalb der Nato zu stärken. Healey bezeichnete das Abkommen als "Meilenstein" in den Beziehungen zu Deutschland.

