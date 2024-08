Deutschland und Großbritannien streben engere Zusammenarbeit an

Berlin: Deutschland und Großbritannien wollen künftig wieder enger zusammenarbeiten. Das machten Bundeskanzler Scholz und der britische Premierminister Starmer bei dessen Antrittsbesuch in Berlin deutlich. Scholz erklärte, die Beziehungen der beiden Länder würden auf eine neue Grundlage gestellt. Starmer sprach von einem neuen Kapitel der deutsch-britischen Beziehungen. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt, ist unter anderem ein gemeinsames Verteidigungsabkommen geplant, aber auch eine engere Abstimmung beim Vorgehen gegen irreguläre Migration. Ausdrücklich erwähnten beide Regierungschefs, dass die Ukraine weiter unterstützt werden soll. Starmer sagte, Deutschland und Großbritannien wüssten nur zu gut, was man dem ukrainischen Volk schulde, das nicht nur sich verteidige, sondern alle Menschen in Europa.

