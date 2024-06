Deutschland trifft im Achtelfinale der Fußball-EM auf Dänemark

München: In Achtelfinale der Fußball-EM trifft Gastgeber Deutschland am Samstag auf Dänemark. Den Dänen reichte gestern Abend in der Münchner Arena ein 0:0 gegen Serbien für den zweiten Platz in der Gruppe C. Gruppensieger wurde England, das 0:0 gegen Slowenien spielte. Erster der Gruppe D ist Österreich nach einem 3:2-Erfolg gegen die Niederlande. Frankreich muss sich nach einem enttäuschenden 1:1 gegen Polen mit dem zweiten Platz in der Gruppe zufrieden geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 07:00 Uhr