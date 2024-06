Deutschland steht im Viertelfinale der Fußball-EM

Dortmund: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht bei der Heim-EM im Viertelfinale. Die Mannschaft setzte sich am Abend gegen Dänemark mit 2:0 durch. Das Spiel war in der ersten Halbzeit wegen eines Gewitters für rund 25 Minuten unterbrochen. In der zweiten Hälfte sorgten dann Kai Havertz in der 53. Minute per Handelfmeter nach Videobeweis und Jamal Musiala in der 68. Minute für die Tore. Zuvor setzte sich im ersten Achtelfinale die Schweiz gegen Italien ebenfalls 2:0 durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 00:00 Uhr