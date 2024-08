Deutschland schiebt Straftäter nach Afghanistan ab

Leipzig: Vom Flughafen Leipzig/Halle ist am Morgen ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. Das sächsische Innenministerium hat entsprechende Berichte bestätigt. Damit hat Deutschland erstmals seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor drei Jahren wieder Straftäter dorthin abgeschoben. Nach Informationen des "Spiegel" waren 28 afghanische Straftäter an Bord, die aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht wurden. Laut dem Bericht erhielt jeder Abgeschobene vor dem Flug 1.000 Euro Handgeld. Ein Arzt sei mit an Bord. Die Abschiebung sei seit rund zwei Monaten vom Kanzleramt und den Innenbehörden vorbereitet worden. Demnach waren insgesamt elf Bundesländer beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 09:00 Uhr