Deutschland sagt weitere Waffen und andere Hilfe für Ukraine zu

Ramstein: Die Ukraine bekommt bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland weitere Unterstützung aus dem Westen. Beim Treffen der sogenannten Ramstein-Kontaktgruppe sagte etwa Bundesverteidigungsminister Pistorius zwölf weitere Panzerhaubitzen zu. Die Hälfte dieser Artilleriegeschütze mit einer Reichweite von mindestens 30 Kilometern will Deutschland noch heuer liefern. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz kündigten beispielsweise auch die Vereinigten Staaten und Großbritannien weitere Waffenlieferungen an. Die ukrainische Präsident Selenskyj bat erneut um Langstreckenwaffen, um Vergeltungsschläge in russischem Kernland ausüben zu können. Die Bundesregierung sieht dies aber weiter kritisch. Bei einem Treffen Selenskyjs mit Kanzler Scholz in Frankfurt bekräftigte dieser erneut den deutschen Beistand für Kiew. Zuletzt hatte die russische Armee im Osten der Ukraine erhebliche Geländegewinne erzielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 18:00 Uhr