Deutschland nimmt diplomatische Beziehungen zu Syrien auf

Berlin: Gut eine Woche nach dem Sturz des Diktators Assad in Syrien hat Deutschland Kontakt zu der Übergangsregierung des Landes aufgenommen. Dem Auswärtigen Amt zufolge führen deutsche Diplomaten heute erste Gespräche. Dabei werde es um den Übergangsprozess in Syrien sowie den Schutz von Minderheiten gehen, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mit. Außerdem würden dort Möglichkeiten einer diplomatischen Präsenz in Damaskus ausgelotet. Weiter soll es Treffen mit Vertretern der syrischen Zivilgesellschaft und christlicher Gemeinden geben. Teil der deutschen Delegation sei auch eine Vertreterin des Bundesentwicklungsministeriums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 13:00 Uhr