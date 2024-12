Deutschland liegt bei Pisa-Test für Erwachsene im oberen Mittelfeld

Berlin: Unter Erwachsenen in Deutschland klaffen die Leistungen beim Lesen und Rechnen weit auseinander. Das zeigt eine OECD-Studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Diskrepanz in Deutschland sei sehr groß, sagte Bildungsdirektor Schleicher. Das Leistungsniveau der Erwachsenen ohne Schulabschluss ist demnach sehr schwach. Grundsätzlich habe jeder Fünfte hierzulande Schwierigkeiten einen einfachen Satz zu lesen. Ein ähnliches Bild ergab sich beim Rechnen: Jeder Fünfte gelangte bei den Tests nicht über einfaches Zählen und Grundrechnen hinaus. Der OECD zufolge spielt die familiäre Herkunft eine große Rolle bei den Leistungen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland jeweils im oberen Mittelfeld über dem OECD-Durchschnitt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 17:00 Uhr