Deutschland liefert zwölf weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine

Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen zugesagt. Wie der SPD-Politiker auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein ankündigte, werden sechs der modernen Artilleriegeschütze mit einer Reichweite von 30 Kilometern noch dieses Jahr geliefert. Deren Gesamtwert liege bei rund 150 Millionen Euro. Zudem wolle man mit anderen europäischen Partnern der ukrainischen Armee so rasch wie möglich 77 Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung stellen. Am Vormittag hatte sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein getroffen. Die Unterstützer-Länder koordinieren in dem Format die gemeinsame Hilfe für die Ukraine. Auch Präsident Selenskyj war diesmal dabei. Am Nachmittag ist noch ein Vieraugengespräch mit Kanzler Scholz in Frankfurt am Main geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 16:00 Uhr