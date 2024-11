Deutschland hat zu wenig Plätze in Frauenhäusern

Berlin: In ganz Deutschland gibt es zu wenig Frauenhäuser. Laut einer Übereinkunft des Europarats sollten eigentlich pro 10-tausend Einwohner 2,5 Plätze zur Verfügung stehen - aber die Quoten in den Bundesländern liegen zwischen 0,5 und 2,1 Plätzen. Sachsen-Anhalt und das Saarland rangieren mit Bayern und Rheinland-Pfalz am unteren Ende. Bremen bietet laut der aktuellen Umfrage trotz einer Unterversorung mit Frauenhausplätzen pro Kopf noch die meisten Schutzangebote. Das Bundeskabinett will in der kommenden Woche das gemeinsame Gewaltschutzgesetz des Familien- und des Justizministeriums verabschieden. Damit sollen Betroffene besser vor Gewalttätern geschützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 09:00 Uhr