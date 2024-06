Deutschland gewinnt gegen Ungarn und steht im Achtelfinale der Fußball-EM

Stuttgart: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Gastgeber Deutschland vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann entschied auch das zweite Gruppenspiel für sich, 2:0 stand es am Ende gegen Ungarn. Die Tore erzielten Jamal Musiala und Ilkay Gündogan. Damit gehört die deutsche Mannschaft mindestens zu den vier besten Gruppendritten, was für den Einzug ins Achtelfinale reicht. Zuvor hatten sich am Nachmittag Kroatien und Albanien 2:2 getrennt. Um 21 Uhr trifft Schottland auf die Schweiz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 20:00 Uhr