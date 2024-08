Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern schnelle Waffenruhe im Gaza-Krieg

Berlin: Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Bei den Verhandlungen dürfe es keine weitere Verzögerung geben, betonten Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron sowie der britische Premierminister Starmer in einer gemeinsamen Erklärung. Die Kämpfe im Palästinensergebiet müssten enden und die von der Hamas seit zehn Monaten festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Die drei Staatenlenker riefen gleichzeitig den Iran dazu auf, die Spannungen in der Region nicht durch Angriffe weiter anzuheizen. Kein Land und keine Nation würde von einer weiteren Eskalation im Nahen Osten profitieren, hieß es. Am Donnerstag soll unter der Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars eine neue Verhandlungsrunde für ein Abkommen stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 12:00 Uhr