Deutschland feiert Wiedervereinigung in Schwerin

Schwerin: In der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns finden heute die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Beim Festakt im mecklenburgischen Staatstheater wird Bundeskanzler Scholz in wenigen Minuten eine Rede halten. Das Fest zur Wiedervereinigung richtet traditionell jenes Bundesland aus, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das Motto lautet in diesem Jahr "Vereint Segel setzen". Erzbischof Heiner Koch griff diesen Leitspruch in seiner Predikt im ökumenischen Festgottesdienst auf. Um vereint nach vorne schreiten zu können, seien Kompromisse nötig. Wichtig seien auch die Bereitschaft, voneinander zu lernen und der Mut zum Aufbruch, so der Bischof. In der Schweriner Innenstadt findet noch bis morgen ein Bürgerfest statt. Es gibt Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden und einen eigenen Pavillon des Deutschen Bundestags.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 12:00 Uhr