Deutschland feiert Tag der Einheit - in Schwerin und Mödlareuth

Schwerin: In Mecklenburg-Vorpommerns Hauptstadt finden heute die bundesweit zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Sie beginnen am Vormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom. Am Mittag hält Bundeskanzler Scholz beim Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater eine Rede. Auch Bundespräsident Steinmeier ist zu Gast. In der Innenstadt findet noch bis morgen ein Bürgerfest mit Konzerten, Lesungen und Diskussionsrunden statt. Auch im ehemals geteilten Mödlareuth im Landkreis Hof wird heute die Wiedervereinigung vor 34 Jahren gefeiert. Die innerdeutsche Grenze verlief mitten durch das 50-Einwohner-Dorf und trennte jahrzehntelang Familien und Freunde. Es gibt Festzelte und Infostände; das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth öffnet um 9 Uhr mit Führungen und Sonderausstellungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 07:15 Uhr