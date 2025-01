Deutschland feiert ins Neue Jahr - in München wurden Polizisten angegriffen

Berlin: Mit Feuerwerk und Partys haben die Menschen in Deutschland in der Nacht das neue Jahr begrüßt. Die größte Silvesterfeier fand am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort gab es ein Höhenfeuerwerk, im Showprogramm traten die Rapperin Shirin David, die Sängerin Maite Kelly und andere auf. Andernorts mussten die Feierlichkeiten abgesagt werden, weil es Sturmwarnungen gab. Auf der Nordseeinsel Sylt etwa fiel die Feier auf der Strandpromenade deshalb aus. - Außerdem wurden in mehreren Städten Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern oder Flaschen attackiert. In Berlin wurden etwa 330 Menschen festgenommen, dort war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gezielte Angriffe gab es auch in Leipzig und München. In der Landeshauptstadt randalierten mehrere hundert Menschen auf der Wittelsbacherbrücke, attackierten Polizisten und setzten Gegenstände in Brand. Sie sollen nach Angaben der Polizei aus dem linken Spektrum kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 08:00 Uhr