Deutschland erinnert an 80. Jahrestag des Hitler-Attentates

Berlin: Im Bendlerblock wird heute an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 80 Jahren erinnert. Bundeskanzler Scholz wird dabei eine Rede halten. Anschließend folgen ein Totengedenken und Kranzniederlegungen an der Stelle, an der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und drei seiner Mitverschwörer erschossen wurden. Am 20. Juli 1944 hatte eine Widerstandsgruppe um Stauffenberg versucht, Hitler im Führerhauptquartier in Ostpreußen zu töten. Das Attentat misslang. Zahlreiche Beteiligte wurden von der NS-Justiz verurteilt und hingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 06:00 Uhr