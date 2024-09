Deutschland bleibt bislang von größeren Überschwemmungen verschont

Passau: In Bayern sind durch den anhaltenden Regen Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Eine Katastrophenlage ist bisher nicht eingetreten. In Passau lag der Pegel der Donau am Nachmittag bei fast 7 Meter 50, Tendenz sinkend. Teile der Altstadt sind gesperrt. Am Königssee im Berchtesgadener Land wurde der Wasserstand vorsorglich abgesenkt. In den Bergen herrscht erhöhte Lawinengefahr. Oberhalb von 1.200 Metern liegt laut Lawinenwarndienst eine geschlossene Schneedecke. Im Osten Deutschlands bereitet man sich auf steigende Pegel der Elbe vor. In Dresden wurden erste Schutzmaßnahmen für die Altstadt vorbereitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 19:00 Uhr