Deutschland begrüßt 2025 - Tote und Verletzte durch Böller

Berlin: Mit einem bunten Feuerwerk am Nachthimmel hat Deutschland das neue Jahr begrüßt. Um Mitternacht stiegen vielerorts Raketen auf, Böller wurden gezündet. Die größte Silvesterparty stieg am Brandenburger Tor in Berlin: Dort feierten Zehntausende. An vielen Orten waren aber Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz. Es gab Tote und Verletzte. Bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen starb ein 24-Jähriger, in Hamburg ein 20-Jähriger. In Sachsen, bei Leipzig und Chemnitz, kamen zwei Männer ums Leben. Alle Todesopfer hatten vermutlich mit selbstgebauten oder verbotenen Böllern hantiert. Bundesweit gab es zudem viele Unfälle mit Feuerwerk, bei denen Menschen schwere Verletzungen erlitten. Vielerorts musste die Feuerwehr Brände löschen, die durch Raketen entfacht wurden. Vereinzelt gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte. In München haben mehrere hundert Menschen randaliert und Polizeibeamte angegriffen. Es soll sich um Personen aus dem linken Spektrum handeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 04:00 Uhr