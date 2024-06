Deutschland beendet EM-Vorrunde als Gruppenerster

Frankfurt am Main: Deutschland hat die Vorrunde der Fußball-EM als Gruppenerster beendet. Dafür reichte am Abend ein 1:1 unentschieden gegen die Schweiz. In der ersten Halbzeit hatten nach einem Tor von Dan Ndoye noch die Schweizer vorne gelegen. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit konnte Niclas Füllkrug für Deutschland ausgleichen. In der zweiten Partie des Abends besiegte Ungarn das Team aus Schottland mit 1:0. Damit ist die EM für die schottische Mannschaft vorbei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 23:00 Uhr