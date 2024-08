Deutsches Team verzeichnet bisher erfolgreichsten Tag bei Olympia

Paris: Mit zwei unerwarteten Leichtathletik-Medaillen ist am Abend bei den Olympischen Spielen in Paris der bisher erfolgreichste Tag für das deutsche Team zu Ende gegangen. So krönte sich Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye zur Olympiasiegerin: Im letzten Versuch schaffte sie genau 20 Meter. Kurz zuvor hatten die Sprinterinnen Alexandra Burghardt, Lisa Meyer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase in der 4x100-Meter-Staffel überraschend Bronze erkämpft. Insgesamt gab es an diesem Wettkampftag für Deutschland dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Olympiasieger wurden neben Ogunleye auch Darja Varfolomeev im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik und der Kajak-Zweier der Männer. Heute stehen unter anderem der olympische Marathon an - und das Beachvolleyball-Finale der Herren mit dem deutschen Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 06:00 Uhr