Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

Berlin: Der heutige Tag könnte der bisher heißeste in diesem Sommer werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet stellenweise mit 37 Grad und hat eine Warnung vor extremer Hitze ausgesprochen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte die Arbeitgeber auf, die Beschäftigten am Arbeitsplatz bestmöglich vor Hitze zu schützen. Temperaturen von über 30 Grad seien eine echte Belastung und im schlimmsten Fall eine Gefahr für Leib und Leben. Arbeitgeber sollten Ventilatoren und Erfrischungsgetränke bereitstellen oder Pausen verlängern, so der DGB. Arbeiten im Freien, wie auf dem Bau, sollten möglichst ganz eingestellt werden. - Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung einen Hitzeschutzplan aufgelegt, der laut Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach inzwischen auch in immer mehr Kommunen im Freistaat umgesetzt wird - etwa in Form von Trinkwasserbrunnen, Frischluftschneisen oder Begrünung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 14:00 Uhr