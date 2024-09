Deutscher Regisseur gewinnt Studentenoscar

Los Angeles: Der deutsche Regisseur Jens Kevin Georg bekommt einen der diesjährigen Studenten-Oscars in Hollywood. Der 30jährige wird mit dem begehrten Preis für seinen Kurzfilm "Kruste" geehrt. Darin geht es um einen zwölfjährigen Jungen, der von seiner Familie nur anerkannt wird, wenn er eine Wunde vorweisen kann. Inspiriert hat den Absolventen der Filmuniversität Babelsberg Kafkas Erzählung "Die Verwandlung". Prämiert wurden insgesamt zwölf Filme von Nachwuchsregisseuren; die Preise werden am 14. Oktober in London vergeben.

