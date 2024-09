Deutscher Radiopreis geht an Bayern2-Podcast "Paula sucht Paula"

Hamburg: Der Bayern-2-Podcast "RadioWissen: Paula sucht Paula - Vergessene Heldin im Hitlerputsch" hat den Deutschen Radiopreis gewonnen. Die Auszeichnung in der Kategorie "bestes Informationsformat" wurde am Abend an Paula Lochte und Andrea Bräu überreicht. In der Begründung der Jury hieß es, ihr Podcast lebe von der akribischen Recherche und vom bewusst subjektiven Zugang aus heutiger Perspektive, der die hohe Relevanz der historischen Figur klarmache.

