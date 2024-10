Deutscher Preis für Denkmalschutz geht nach Bayern

München: Der Deutsche Preis für Denkmalschutz geht nach Bayern: Die unterfränkische Gemeinde Untermerzbach und der Träger- und Förderverein Synagoge Memmelsdorf in Unterfranken sind in Mainz ausgezeichnet worden. Sie erhielten die Silberne Halbkugel für die Restaurierung der Synagogen in Memmelsdorf und Gleusdorf sowie die Präsentation der reichen jüdischen Geschichte der Region. Kunstminister Blume sprach von einem - so wörtlich - leuchtenden Beispiel für die historische Verantwortung des Denkmalsschutzes. Auch der Medienpreis geht nach Bayern: In diesem Jahr wurde Elena Alvarez Lutz vom Bayerischen Rundfunk für ihren Magazinbeitrag „Bröckelnde Denkmäler - Klimawandel bedroht Kulturschätze“ geehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 21:30 Uhr