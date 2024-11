Deutscher in Polen nach illegalem Handel mit Russland festgenommen

Warschau: In Polen hat der Inlandsgeheimdienst einen Deutschen vorübergehend festgenommen, weil dieser militärisch nutzbare Maschinenteile nach Russland verkauft haben soll. Wie die Behörden in Warschau erklärten, hat der 62-Jährige damit gegen westliche Sanktionen verstoßen. Der Bundesbürger sei vor neun Tagen in der Region Lebus im Westen Polens gefasst worden und befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

