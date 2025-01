Deutscher Botschafter in den USA warnt in internem Papier vor Trump

Washington: Der deutsche Botschafter in den USA, Michaelis, sieht in der neuen Amtszeit von US-Präsident Trump eine Gefahr für die Demokratie. Trump wolle die politische Ordnung des Landes grundlegend verändern, heißt es in einer vertraulichen Analyse des Botschafters für die Bundesregierung. Trump wolle eine maximale Machtkonzentration für den Präsidenten und weniger Einfluss für den Kongress und die Bundesstaaten. Auch die Unabhängigkeit von Justiz und Medien sei in Gefahr. Dagegen erhielten große Technologieunternehmen eine Mitregierungsgewalt. Auch einen Militäreinsatz im Inland hält Michaelis für möglich. Das Auswärtige Amt erklärte, man äußere sich grundsätzlich nicht zu internen Papieren. Der 65-Jährige Michaelis vertritt die Bundesregierung bei der morgigen Amtseinführung. Auch AfD-Chef Chrupalla zählt zu den Gästen. Mitglieder der Bundesregierung sind nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 09:00 Uhr