Deutscher Bergsteiger stürzt in Österreich in den Tod

Wien: Ein Bergsteiger aus Bayern ist in Österreich in den Tod gestürzt. Der 40 Jahre alte Mann war mit einem Freund im Pitztal in Tirol auf die Verpeilspitze unterwegs. Aus Zeitnot brachen sie den Aufstieg ab. Auf dem Rückweg rutschte der Mann aus dem Raum München auf einem Schneefeld in 3200 Meter Höhe aus und über felsiges Gelände ab. Sein Kollege setzte noch einen Notruf ab. Für den Verunglückten kam aber jede Hilfe zu spät.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 13:00 Uhr