Deutscher Apothekertag lehnt Lauterbach-Reform ab

München: Die Apotheker lehnen das Reform-Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach strikt ab. Die rund 300 Delegierten beim Branchentreffen in München haben die Bundesregierung aufgefordert, die Pläne des SPD-Politikers zu stoppen. Diese gefährdeten die bewährte Versorgung der Bevölkerung massiv. Ihrer Ansicht nach werden Apotheker vor Ort damit faktisch abgeschafft. Geplant ist unter anderem, dass Apotheken auch in Filialverbünden betrieben werden dürfen - ohne dass ein zugelassener Apotheker vor Ort ist. Solche Apotheken sollen von einem Physikalisch-Technischen Assistenten geleitet werden, der in bestimmten Fällen einen Apotheker per Video hinzuziehen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 11:00 Uhr