Deutscher Aktienindex übersteigt zum ersten Mal 20.000-Punkte-Marke

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex Dax hat erstmals in seiner Geschichte die 20.000-Punkte-Marke geknackt. Der deutsche Leitindiex stieg in der Spitze um 0,4 Prozent und erreichte damit 20.006,80 Zähler. Die Anleger sind wegen der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA und der Euro-Zone seit Monaten optimistisch gestimmt. Auch die steigenden Kurse an der Wall Street geben Auftrieb. Seit Jahresbeginn hat der Dax bereits 16 Prozent zugelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 10:00 Uhr