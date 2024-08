Deutschen Obstbauern droht niedrigste Apfelernte seit 2017

Wiesbaden: Angesichts ungünstiger Witterungsverhältnisse wird die Apfelernte in Deutschland dieses Jahr voraussichtlich so gering ausfallen wie seit Jahren nicht mehr. Laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamts werden rund 734.000 Tonnen Äpfel erwartet. Das ist gut ein Viertel weniger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Vor allem Spätfrost und Hagel hätten im Frühjahr dafür gesorgt, dass Blüten erfroren sind und die Bäume nur einen schlechten Fruchtansatz bilden konnten, so die Statistiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 10:00 Uhr